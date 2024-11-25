В Петербурге ветераны войск правопорядка передали раненым на СВО гуманитарную помощь

В Санкт-Петербурге находящимся на излечении раненым участникам специальной военной операции ветераны войск правопорядка передали наборы с предметами первой необходимости.

Пациентам Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова были переданы 100 наборов, включающих средства гигиены, белье, письменные принадлежности, книги и угощения к чаю.

В акции приняли участие председатель правления региональной общественной организации поддержки ветеранов подразделений специального назначения и их семей «Слава — Мужество — Отвага — Честь» Сергей Кулаев, военнослужащие и представитель ветеранской организации специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии Павел Нацевич, представитель ветеранов Воздушно-десантных войск Константин Романов и настоятель Храма во имя Благоразумного разбойника Раха в Московском районе Санкт-Петербурга и Центра памяти штрафных воинских частей иерей Николай Козлов с прихожанами.