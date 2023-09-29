В Петербурге отметили 57-ю годовщину формирования специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии

В Санкт-Петербурге заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Андрей Быстров поздравил личный состав и ветеранов специального моторизованного полка с 57-й годовщиной формирования.

На плацу полка полковник полиции Андрей Быстров вручил ведомственные награды и грамоты военнослужащим, отличившимся в ходе обеспечения общественной безопасности, оказания помощи гражданам и задержаний находящихся в розыске преступников.

Специальный моторизованный полк Северо-Западного округа Росгвардии участвует в обеспечении общественной безопасности во время проведения крупных международных спортивных, экономических и общественных мероприятий, проходивших в регионе. Подразделение было сформировано в 1966 году в Ленинграде.