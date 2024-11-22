Пройдет рейд по выявлению пьяных водителей

Запрет на управление авто в нетрезвом виде является аксиомой, c которой никто не спорит. Однако в реальности люди порой нарушают это правило, поэтому ГАИ устраивает периодические рейды для выявления таких водителей.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб и области будут 3 дня усиленно ловить пьяных водителей. Рейд начнется сегодня и продолжится в выходные. Данное мероприятие является профилактическим и направлено снижение количества случаев езды в нетрезвом виде.

Напоминаем, что, согласно закону, пьяных водителей штрафуют на 30 тыс. руб. и лишают прав на 1,5-2 года. Если нарушение оказывается повторным, то возможна и уголовная ответственность. Так, с начала года в СПб уже было оформлено таких штрафов на 23 млн. руб.