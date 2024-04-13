ГИБДД продолжит выявлять пьяных водителей

«Питерец.ру» сообщает, в Госавтоинспекции решили провести несколько ночных рейдов в городе и Ленобласти. Сотрудники этой службы намерены проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Так что лица, которые будут уличены в этом нарушении, столкнутся с серьезными проблемами. Напоминаем, что за вождение в пьяном виде полагается штраф в 30 тыс. руб., а также лишение прав на 1,5-2 года. Если же водитель попадается на таком нарушении снова, то ему уже грозит уголовная ответственность.

Поскольку многие ДТП возникают из-за нетрезвых водителей, ГИБДД ведет активную борьбу с этим явлением. Служба проводит проверки, чтобы не допускать вождение в пьяном виде. Подобные мероприятия проходят и в ночное время.