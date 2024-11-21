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Питерец.ру » Общество » Определены самые горящие вакансии в СПБ

Определены самые горящие вакансии в СПБ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие вакансии в Северной столице оказались самыми горящими?

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики HeadHunter определили топ-3 горящих вакансий. Для этого были исследованы объявления, опубликованные в первые 10 месяцев текущего года.

В данный период было 5,3 тыс. вакансий в сфере искусственного интеллекта. Это примерно 2 раза больше, чем в 2023 году. Вакансий для дизайнеров было тоже в 2 раза больше, а для маркетологов – в 2,2 раза больше.

Спрос на таких сотрудников обусловлен объективными причинами. Представители бизнеса стали выходить на рынок маркетплейсов, чтобы лучше продвигать свои услуги. Поэтому компании начали обращаться к специалистам, которые готовы оказать такую помощь.

Также спрос на использование технологий искусственного интеллекта связан с необходимостью автоматизировать некоторые задачи и обрабатывать большие объемы данных. Логично, что эти специалисты стали более востребованными.

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