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Питерец.ру » Общество » Каких специалистов активно ищут в СПб?

Каких специалистов активно ищут в СПб?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Какие сотрудники стали наиболее востребованными в прошедшем месяце?

«Питерец.ру» сообщает, что работодатели Северной столицы разместили за месяц 116 тыс. вакансий. При этом высоким спросом пользуются учителя, репетиторы и другие специалисты сферы образования. Число таких вакансий превысило 3 тыс., а уровень спроса по сравнению с прошлым годом увеличился на 26%.

Также в СПб активно ищут продавцов, кассиров и других торговых работников – было опубликовано 12 тыс. вакансий, а спрос вырос на 25%. Помимо этого, востребованы врачи и медработники – вакансий в данном направлении стало на 23% больше.

Что касается страховщиков, спрос на них сократился на 16%. Количество вакансий для топ-менеджеров и кадровиков снизилось на 1%. Таковы данные сервиса HeadHunter.

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