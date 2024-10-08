Каких специалистов активно ищут в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что работодатели Северной столицы разместили за месяц 116 тыс. вакансий. При этом высоким спросом пользуются учителя, репетиторы и другие специалисты сферы образования. Число таких вакансий превысило 3 тыс., а уровень спроса по сравнению с прошлым годом увеличился на 26%.

Также в СПб активно ищут продавцов, кассиров и других торговых работников – было опубликовано 12 тыс. вакансий, а спрос вырос на 25%. Помимо этого, востребованы врачи и медработники – вакансий в данном направлении стало на 23% больше.

Что касается страховщиков, спрос на них сократился на 16%. Количество вакансий для топ-менеджеров и кадровиков снизилось на 1%. Таковы данные сервиса HeadHunter.