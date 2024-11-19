Пенсионерка «воскресла из мертвых»

Старшее поколение наверняка помнит советскую кинокомендию «Жених с того света» с Ростиславом Пляттом и Георгием Вициным. Там главный герой столкнулся с нелепой ситуацией, когда его считали умершим. Для решения проблемы мужчине пришлось получать справку, что он живой.

«Питерец.ру» сообщает, что, к сожалению, нечто подобное произошло уже в наши дни. Только случай оказался не кинематографическим, а из реальной жизни. Пожилую петербурженку ошибочно посчитали мертвой, поскольку в 2016 году была оставлена соответствующая запись. В итоге женщина лишилась пенсии.

Ошибку устранили в 2022 году, после чего пенсию стали снова выплачивать. Однако женщина так и не получила деньги за 6 лет, что ее считали умершей. В итоге в дело вмешалась прокуратура, которая добилась справедливости через суд. Теперь ПФ будет обязан ликвидировать образовавшуюся задолженность.