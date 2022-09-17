В Сертолово пенсионерка перевела телефонным аферистам полмиллиона рублей

Накануне днем к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 75-летняя жительница города Сертолово. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что накануне ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась "младшим следователем следственного отдела". Голос в трубке сообщил пенсионерки, что с её банковского счета якобы злоумышленники пытаются похитить деньги и убедила ее перевести сбережения на 13 указанных номеров мобильных телефонов. В итоге пенсионерка из Сертолово лишилась 500 тысяч рублей.