ента новостей

12:08
В Петербурге задержали мужчину, причастного к обману двух пенсионеров
11:49
В Сертолово пенсионерка перевела телефонным аферистам полмиллиона рублей
11:28
В Ленобласти "Рено Дастер" с нетрезвым водителем вылетел в кювет, погиб пассажир
11:06
В Петербурге полицейские задержали наркодилера на каршеринге
10:24
Доверие Путину растет
09:53
Нарколог об алкоголе
08:59
Для «ИКЕА» озвучили условия
22:06
Дмитрий Яшкин ударно сыграл против своего бывшего клуба – московского «Динамо»
17:30
В СПбГУ открылась Высшая школа безопасности труда
17:25
Россельхознадзор запретил ввоз почти 250 тонн арахиса
17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
17:22
Активисты движения «Город перемен» указали на ужасное состояние дорог, названных в честь героев ВОВ
13:48
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра
13:37
В Ленобласти полицейские догоняли пьяного байкера без прав
13:29
В Петербурге пройдет курс оздоровления блокадница из ЛНР
13:22
СПбГУ запустил курсы русского языка в ЮАР
13:19
Комитет по законодательству поддержал федеральную законодательную инициативу о дополнительных мерах поддержки студентов – доноров
12:38
Полицейские Тосненского района Ленобласти поддержали акцию «Зеленая Россия»
12:04
В Ленобласти пенсионерка передала мошенникам 730 тысяч рублей
11:57
В Ленобласти пенсионер перевел трейдерам аферистам 450 тысяч рублей
11:28
Таможенники задержали подозрительный груз
10:47
В Петербурге задержан автоугонщик, ранее судимый гражданин одной из сопредельных республик
10:16
В Петербурге задержали предприимчивого гражданина, пытавшегося похитить «бесхозный» автомобиль
10:11
Продолжим экспортировать древесину
10:07
В Петербурге задержали 21-летнего афериста, который обманывал пенсионеров
09:43
В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП
09:39
Сколько денег придет от «Газпрома»?
09:31
В Ленобласти подняли из воды автомобиль с двумя погибшими
09:21
Открытие III Международного семинара для молодых композиторов пройдёт в Доме Радио
09:14
В Петербурге соберутся лидеры патриотических организаций города
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сертолово пенсионерка перевела телефонным аферистам полмиллиона рублей

В Сертолово пенсионерка перевела телефонным аферистам полмиллиона рублей

0
78
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе Ленинградской области пенсионерка перевела телефонным аферистам полмиллиона рублей

Накануне днем к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 75-летняя жительница города Сертолово. Пожилая женщина сообщила правоохранителям о том, что накануне ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась "младшим следователем следственного отдела". Голос в трубке сообщил пенсионерки, что с её банковского счета якобы злоумышленники пытаются похитить деньги и убедила ее перевести сбережения на 13 указанных номеров мобильных телефонов. В итоге пенсионерка из Сертолово лишилась 500 тысяч рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-09-2022, 15:29
В Сертолово пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
7-12-2021, 11:19
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово
4-06-2022, 13:20
Пенсионерка из Мурино перевела аферистам 100 тысяч рублей
3-02-2022, 10:09
В Ленобласти песионерка перевела мошенникам 40 тысяч рублей
7-05-2022, 11:48
В Ленобласти песионерка перевела аферистам 40 тысяч рублей
11-10-2021, 11:21
Пенсионерка с Васильевского острова отправила аферистам около 1,4 миллиона рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 11:28
В Ленобласти "Рено Дастер" с нетрезвым водителем вылетел в кювет, погиб пассажир
0
88
Вчера, 09:43
В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП
0
115
15-09-2022, 12:58
В Петербурге ВАЗ сбил 11-летнего мальчика
0
164
13-09-2022, 16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
Наверх