Работодателей обязали выплатить долг

Согласно российскому законодательству, работодатели обязаны вовремя выдавать заработную плату. Но, к сожалению, это происходит не всегда. Бывает, работникам не платят деньги, из-за чего они подают жалобу в соответствующие органы.

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году предприниматели СПб погасили задолженность по зарплате на сумму 31 млн. руб. Причем это произошло благодаря вмешательству прокуратуры.

Всего в этом году в Северной столице было подано 120 исков, связанных с задержкой зарплаты. Причем в 9 случаях это привело к возбуждению уголовного дела. Также прокуратура выявила свыше 500 нарушений, 90 человек было привлечено к административной или дисциплинарной ответственности.