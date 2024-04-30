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Питерец.ру » Экономика » Работодателей обязали выплатить долг

Работодателей обязали выплатить долг

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
Прокуратура помогла вернуть задолженность по зарплате на сумму 31 млн. руб.

Согласно российскому законодательству, работодатели обязаны вовремя выдавать заработную плату. Но, к сожалению, это происходит не всегда. Бывает, работникам не платят деньги, из-за чего они подают жалобу в соответствующие органы.

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году предприниматели СПб погасили задолженность по зарплате на сумму 31 млн. руб. Причем это произошло благодаря вмешательству прокуратуры.

Всего в этом году в Северной столице было подано 120 исков, связанных с задержкой зарплаты. Причем в 9 случаях это привело к возбуждению уголовного дела. Также прокуратура выявила свыше 500 нарушений, 90 человек было привлечено к административной или дисциплинарной ответственности.

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