Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.

В зоне СВО артиллеристы Росгвардии выполняют задачи по огневой поддержке подразделений оперативного и специального назначения, морских подразделений ведомства, участвуют в охране и обороне важных государственных объектов, обеспечивают прикрытие пунктов временной дислокации, проводят артиллерийское сопровождение колонн, световое обеспечение боевых действий ночью. При выполнении огневых задач артиллерия Росгвардии поражает наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, радиолокационные станции, танки, автомобильную технику и личный состав противника. Анализ боевого применения артиллерии ведомства показал ее высокую эффективность.

На вооружении Росгвардии находятся современные крупнокалиберные минометные системы, противотанковые комплексы и орудия. В ходе боя они выполняют задачи огневой поддержки росгвардейских подразделений.

За выполнение боевых задач многие военнослужащие артиллерийских подразделениях Северо-Западного округа Росгвардии награждены государственными и ведомственными наградами.