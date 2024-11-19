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Питерец.ру » Общество » Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник

Артиллеристы Росгвардии отмечают профессиональный праздник

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. 

Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. 
В зоне СВО артиллеристы Росгвардии выполняют задачи по огневой поддержке подразделений оперативного и специального назначения, морских подразделений ведомства, участвуют в охране и обороне важных государственных объектов, обеспечивают прикрытие пунктов временной дислокации, проводят артиллерийское сопровождение колонн, световое обеспечение боевых действий ночью. При выполнении огневых задач артиллерия Росгвардии поражает наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений, радиолокационные станции, танки, автомобильную технику и личный состав противника. Анализ боевого применения артиллерии ведомства показал ее высокую эффективность.
На вооружении Росгвардии находятся современные крупнокалиберные минометные системы, противотанковые комплексы и орудия. В ходе боя они выполняют задачи огневой поддержки росгвардейских подразделений.
За выполнение боевых задач многие военнослужащие артиллерийских подразделениях Северо-Западного округа Росгвардии награждены государственными  и ведомственными наградами.

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