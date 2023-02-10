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Питерец.ру » Общество » Под Петербургом спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных груп

Под Петербургом спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных груп

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25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Под Петербургом спецназ Росгвардии отработал уничтожение диверсионных груп

В Ленинградской области спецназовцы полка по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии отработали огневое поражение диверсионных групп.
В ходе тактико-специальных занятий росгвардейцы ведут поиск подразделений условного противника, угрожающих безопасности охраняемых объектов, блокируют район, где действуют обнаруженные диверсанты, выполняют огневое поражение вскрытых целей с применением различного вооружения, а также отрабатывают штурмовые действия в различных условиях специально осложнённой обстановки.
Особенно активно в ходе занятий зимнего периода подготовки внедряется опыт специальной военной операции, который передают военнослужащим росгвардейцы, выполнявшие задачи по защите населения Донбасса.

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