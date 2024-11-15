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Питерец.ру » Общество » Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам внесли в Госдуму

Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам внесли в Госдуму

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Иноагентов обяжут создавать рублевые спецсчета, чтобы получать выплаты за интеллектуальную деятельность на территории России.

Законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за результаты интеллектуальной деятельности внесут в Госдуму в четверг, депутаты могут начать его рассмотрение в первом чтении на следующей неделе. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Сегодня внесем законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», — написал он.

Сейчас Минюстом признаны иноагентами уже почти 500 человек.

«Все они продолжают активно зарабатывать в нашей стране миллионы и параллельно поливать ее грязью, сбежав в свои заграничные резиденции. А многие и вовсе в открытую заявляют о том, что передают полученные в России деньги на поддержку ВСУ. Закрывать на это глаза мы не можем, и действовать нужно оперативно. Поэтому сегодня внесли в Госдуму законопроект о введении спецсчетов для иноагентов – туда будут перечисляться выплаты за результаты их интеллектуальной деятельности на территории нашей страны. Открытие таких счетов будет обязательным шагом, а если иноагенты будут от этого уклоняться, то сделать это за них придется тем, кто продолжает платить им деньги. В любом случае, этот канал дохода будет для них перекрыт», - пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

На имя иностранного агента может быть открыт только один специальный счет. Притом иноагенты смогут пользоваться этими счетами только лично и на территории нашей страны, уже после снятия статуса лиц, находящихся под иностранным влиянием. Выводить полученные деньги за границу будет запрещено. По решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Правительство РФ сможет устанавливать случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов по обязательствам иностранных агентов, а также порядок списания таких средств.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится уже на следующей неделе. Ко второму чтению также будут подготовлены дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.

По мнению большинства россиян, иноагенты не должны получать прямой доход в России, отметил депутат.

«При этом речь не идет о запрете творчества иноагентов и введения против них цензуры. Они могут продолжать вести свою деятельность, если она никак не вредит нашим гражданам, но вот выплаты за нее смогут получить только когда поймут, что были не правы, все осознают, вернутся в страну и начнут соблюдать требования нашего законодательства», - считает Немкин.

Введение статуса «иностранного агента» и регулирование деятельности иноагентов стало одним из элементов системы защиты информационного суверенитета России. В частности, государственные органы следят за тем, чтобы продукция, которую распространяют иностранные агенты, маркировалась. Тем не менее, сейчас многие иноагенты нарушают требования законодательства и в части маркировки своих материалов, напомнил Немкин.

«Согласно закону № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иноагенты должны маркировать свои материалы. Правила маркировки определены в постановлении правительства РФ № 2108 от 22 ноября 2022 года. В 2024 году суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 млн рублей, притом выплачивать эти штрафы большинство из них также не собираются», — добавил он.

В июне в Роскомнадзоре сообщали, что ведомство передало информацию в Следственный комитет РФ информацию о 45 иноагентах, систематически нарушавших требования о маркировке материалов, из них в отношении 25 возбуждены уголовные дела.
Деструктивная деятельность иноагентов стала особенно заметна после начала проведения специальной военной операции – тогда против России по лекалам западной пропаганды начала массово распространяться недостоверная и дискредитирующая информация, отмечает Немкин.

«На сегодняшний день крайне важно продолжать работу по понуждению иноагентов к соблюдению закона. В первую очередь, это необходимо из-за антироссийской направленности создаваемых материалов – россияне должны четко понимать, что информация публикуется в интересах зарубежных государств. СМИ, согласно требованиям Роскомнадзора, должны в обязательном порядке помечать то, что создается иноагентами. При этом формат такой маркировки четко не прописан – можно определять его самостоятельно, главное, чтобы маркировка выполняла те цели, ради которых она размещается. Более того, не стоит забывать, что закон запрещает распространение среди детей материалов иноагентов, поэтому они также должны иметь возрастную маркировку. В противном случае СМИ грозит не только штраф, но и прекращение деятельности, если неоднократные нарушения закона «О СМИ» фиксировались в течение 12 месяцев подряд. Абсолютное большинство российских СМИ всегда помнят об этих требованиях, поэтому проблем у них обычно не возникает. Важно, чтобы эта тенденция продолжалась и дальше. Особенно учитывая тот факт, что список иноагентов, к сожалению, обновляется регулярно – в том числе туда попадают артисты и другие известные люди, от которых мы этого совсем не ожидаем. Поэтому следить за обновлениями реестра нужно внимательно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», - подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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