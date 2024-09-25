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Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, в которых разрешена смена пола.
Ранее этот законопроект внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Семейный кодекс РФ предлагается дополнить нормами о том, что усыновителями не могут быть граждане государства, «в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».
Речь идет о запрете на усыновление или опеку детей из России, в частности, гражданами Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Эстонии.
Как отметил Володин такое решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей.

«Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов Госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», — подчеркнул он.

Указанная инициатива вызвала широкую поддержку среди граждан России, также отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Это абсолютно логичный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства. Нашей стране чужды такие тенденции в отличие, например, от США, где количество таких операций ежегодно растет на 12%. Нельзя допустить, чтобы наши дети воспитывались теми, для кого смена пола – норма. И где, как в Австралии, например, хотят разрешить несовершеннолетним в возрасте от трёх лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность», - сказал депутат.

Немкин также выразил уверенность в том, что указанный законопроект должен быть принят в кратчайшие сроки.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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