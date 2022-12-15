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Питерец.ру » Общество » В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты

В Госдуме приняли во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты и наказании за ее осквернение.

Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о защите Георгиевской ленты и наказании за ее осквернение.

Среди авторов законодательной инициативы — заместитель председателя комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко.

«Наш законопроект защищает историческую правду, наши ценности — то, что объединяет миллионы жителей России и соотечественников за рубежом. Мы видим, как Георгиевскую ленту носят на своей форме наши защитники в зоне специальной военной операции, как с особым трепетом ее вновь надевают жители освобожденных территорий. Раньше это было просто опасно. Значение Георгиевской ленты изменилось: если несколько лет назад она была связана только с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня она стала символом уважения ко всем защитникам Отечества в разные исторические периоды, символом мужества современных героев специальной военной операции, символом правды и справедливости, а также борьбы с геноцидом и неонацизмом. И наша задача защитить наш сильный символ единства», — прокомментировала Ольга Занко.  

За публичное осквернение Георгиевской ленты законопроектом предлагается ввести уголовную или административную ответственность: юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Группа лиц наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Органы публичной власти обязаны будут использовать Георгиевскую ленту на мероприятиях, связанных с Великой Отечественной войной и с Днями воинской славы России.

Источник: Администрация Ленобласти
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