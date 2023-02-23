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Питерец.ру » Культура » Депутаты одобрили в первом чтении закон Беглова, позволяющий снести 163 исторических здания в Петербурге

Депутаты одобрили в первом чтении закон Беглова, позволяющий снести 163 исторических здания в Петербурге

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Опубликовал: Anton78
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Депутаты одобрили в первом чтении закон Беглова, позволяющий снести 163 исторических здания в Петербурге

Законопроект, позволяющий изменить границы и режим зон охраны объектов культурного наследия, одобрили депутаты городского парламента Санкт-Петербурга. Нововведение поставит под угрозу существования 163 исторических здания в районе «Нарвская застава».

Почти 40 голосов были отданы за одобрение закона в ходе заседания Законодательного собрания. Большинство из них принадлежат депутатам от фракций «Единая Россия», «Новые люди» и со стороны ЛДПР.

«Проект закона фактически направлен не на охрану исторического наследия, а на реализацию сомнительных строительных проектов, требующих уничтожения исторических зданий. Менять правила охраны исторических зданий ради строительства — все равно, что дать браконьерам писать правила охоты», — выступил с резкой критикой представитель «Яблока» Борис Вишневский.

Скандальный законопроект был внесен губернатором Петербурга Александром Бегловым. Поправки ко второму чтению депутаты городского Законодательного собрания смогут внести до 7 марта.

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