Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода теплохода «Капитан Фирсов», буксира «Озёрный-213» и буксира «Витязь»

11 ноября 2024 года в течение 45 минут на федеральной трассе "Кола" будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, ссобщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке буксира «Озёрный-213», теплохода «Капитан Фирсов» и буксира «Витязь» с максимальным высотным габаритом 25,1 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.