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Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода теплохода «Капитан Фирсов», буксира «Озёрный-213» и буксира «Витязь»

Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода теплохода «Капитан Фирсов», буксира «Озёрный-213» и буксира «Витязь»

0
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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта

11 ноября 2024 года в течение 45 минут на федеральной трассе "Кола" будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, ссобщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

 «В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке буксира «Озёрный-213», теплохода «Капитан Фирсов» и буксира «Витязь»  с максимальным высотным габаритом 25,1 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО Ладожский мост развод мостов
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