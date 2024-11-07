В СПб выявлен вирус Коксаки

В последние годы мы узнали множество различных заболеваний. Это и разновидности гриппа, и коронавирус со своими всевозможными штаммами, а также многие другие инфекции.

Теперь в Петербурге обнаружен так называемый вирус Коксаки. Подтвержденный случай данного заболевания выявлен в ДГКБ No5. Всего с подозрением на эту инфекцию обратились 10 человек. Но симптомы, присущие этому вирусу, подтвердились лишь у одного. Это лихорадочное состояние, боли в голове и мышцах, а также тошнота.

«Питерец.ру» отмечает, что вирус Коксаки активно распространяется в Турции. Однако этим заболеванием могли заразиться и жители 9 регионов РФ, в том числе - в Северной столице. Это туристы, недавно побывавшие в турецких городах.