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Питерец.ру » Общество » Пришла оспа обезьян

Пришла оспа обезьян

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге выявлен случай новой инфекции

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице обнаружена обезьянья оспа. Пока это единственный случай данного заболевания. Инфекция была выявлена у мужчины, который вернулся в Петербург из Европы.

Сейчас этот человек находится в больнице. При этом какой-либо угрозы для жизни пациента нет. В Комздраве Петербурга внимательно следят за развитием ситуации. Там уверяют, что поводы для опасения отсутствуют.

Замглавы этого ведомства Дмитрий Мотовилов считает, что опасность обезьяньей оспы несколько преувеличена. Этот вирус распространяется не так быстро, как ковид. К тому же медицинские работники получили необходимые инструкции, как помогать таким пациентам. Представители амбулаторного звена находятся в режиме повышенной готовности.

Специалисты отмечают, что каких-то особых симптомов у этого варианта оспы нет. На наличие данного заболевания могут указывать признаки простуды, увеличенные лимфоузлы и появление сыпи.

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