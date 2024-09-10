Ковид все еще остается

Пандемия коронавируса, по сути, закончилась. Вирус уже не является таким неизвестным, как раньше. Медики научились противостоять ковиду, а многие его формы превратились в сезонное заболевание. Однако коронавирус никуда не исчезал – он по-прежнему остается опасным.

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедшую неделю в Петербурге заболели ковидом 2315 человек. При этом 104 человека попали в больницу, также зафиксировано 3 смертельных случая. В Ленобласти ковид был выявлен у 285 жителей, госпитализировали 7 человек, обошлось без летальных исходов.

Рост заболеваемости наблюдается и по России в целом. Число новых случаев ковида за неделю повысилось на 17%. Сейчас в стране распространяется штамм «флирт». Впервые он был обнаружен в Индии в 2023 году.