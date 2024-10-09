Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 открыли досрочно

«По состоянию на 9 октября работы по корректировке положения опорных частей пролётного строения путепровода над основным ходом КАД, расположенного на 67-ом километре КАД, выполняемые с полным перекрытием движения по съезду с внутреннего кольца на скоростную автомобильную дорогу Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта по съезду полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 17 октября 2024 года.

Заказчик: ООО «Магистраль двух столиц».

Подрядчик: ООО «ПСА».