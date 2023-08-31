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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли съезд

На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли съезд

«По состоянию на 19:00 31 августа движение автомобильного транспорта по съезду с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Работы по ремонту путепровода над основным ходом КАД закончены в строгом соответствии с графиком. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Движение автомобильного транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе было открыто 1 августа.

Работы по ремонту путепровода, расположенного на  18 километре КАД, в составе транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе выполнялись в рамках реконструкции северного участка КАД.

Подрядная организация АО «ВАД» произвела замену асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, деформационных швов, барьерного и перильного ограждений.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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