83 года назад, в сентябре 1941 года, в осажденном Ленинграде завершилось формирование Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) – армии, состоявшей из добровольцев, готовых защищать свой город от нацистской агрессии. В ее ряды встали около 590 тысяч человек, объединенных единым стремлением – защитить свою Родину. Это были не профессиональные военные, а простые ленинградцы: рабочие, инженеры, студенты, ученые, артисты, люди самых разных профессий и возрастов, но объединенные общей целью. Среди них были и известные ленинградцы, такие как народный артист Николай Черкасов, композитор Дмитрий Шостакович, актер и режиссер Игорь Владимиров – люди, чьи имена навсегда вошли в историю города.

23 сентября 1941 года ЛАНО вступила в бой, отражая нацистское наступление на Ленинград. Ополченцы, не имея достаточного военного опыта, но полные решимости, встали на защиту города. Они защищали Пулковские высоты – ключевой рубеж обороны Ленинграда, не давая врагу прорваться в тыл защитников.

Их подвиг навеки обессмертил их имена. Каждый год мы возлагаем цветы к мемориальной доске на стенах Мариинского дворца, где в 1941 году находился штаб Ленинградской армии народного ополчения. Эта мемориальная доска – символ мужества и самопожертвования ленинградцев, которые отдали свои жизни за свободу Родины.

Ополченцы, люди, которые всего несколько дней назад работали на заводах, преподавали в университетах, играли в театрах, оказались на передовой, встали на защиту родного города, не щадя своей жизни. 90% ополченцев не вернулось с полей сражений. Они погибли, чтобы мы могли жить в свободной и независимой стране, в любимом Ленинграде – Санкт-Петербурге. Их память живет в наших сердцах, а их подвиг навсегда останется вписанным в историю.