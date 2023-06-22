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Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты почтили память добровольцев Ленинградской армии народного ополчения

В Петербурге депутаты почтили память добровольцев Ленинградской армии народного ополчения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты почтили память добровольцев Ленинградской армии народного ополчения

К мемориальной доске на здании Мариинского дворца, посвящённой Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО), в День памяти и скорби пришли петербургские депутаты. Они почтили память добровольцев, ушедших защищать город во время Великой Отечественной войны, возложив цветы у памятника.

В мероприятии приняли участие заместитель спикера петербургского парламента Павел Иткин, Вячеслав Бороденчик, Константин Чебыкин, Юрий Авдеев, Антон Соловьёв, Наталия Астахова, Алексей Зинчук, Всеволод Беликов, спикер Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Агафонов.

Ленинградская армия народного ополчения была создана решением Ленинградского горкома ВКП(б) в связи с ухудшением обстановки на фронте 27 июня 1941 года. Штаб по набору добровольцев находился в Мариинском дворце. Здесь в срочном порядке формировалась армия добровольцев из числа рабочих ленинградских предприятий, которые изначально не подлежали мобилизации. Военный совет и штаб ЛАНО, райкомы партии приступили к формированию дивизий народного ополчения общей численностью 200 тысяч человек. Так создавалась единственная подобного рода армия в Советском Союзе.

Ополченцы поддержали советские регулярные войска и не пустили врага в Ленинград. 23 сентября 1941 года фашисты перешли в атаку на всём протяжении фронта от Пулковских высот до Финского залива. Ополченцы ЛАНО не дали немцам пробиться в тыл защитникам Пулковских высот — стратегически важному пункту ленинградской обороны.

На следующий день, 24 сентября 1941 года, ЛАНО перестала существовать. По решению командования уцелевшие после боёв подразделения ополченцев были переформированы в регулярные дивизии Красной Армии. В целом, к лету 1942 года Ленинград дал фронту 590 тысяч человек.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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