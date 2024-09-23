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Питерец.ру » Общество » На кого переучиваются петербуржцы?

На кого переучиваются петербуржцы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие специальности востребованы в СПб при получении допобразования?

Получить профессию, а потом всю жизнь работать по этой специальности – устаревший тренд. В современном мире приходится проявлять гибкость, поэтому иногда люди меняются сферу деятельности и получают допобразование.

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики «Авито» определили наиболее популярные специальности, предпочитаемые петербуржцами. Причем при исследовании учитывались только профессии для переобучения.

Лидерство в этом рейтинге захватили специальности в сфере it и программирования – желающих переучиваться на такие профессии оказалось 22%. Далее идут финансисты, педагоги и психологи – желающих получить допобразование там примерно по 19%. Также популярными направлениями являются менеджмент и маркетинг – с показателями 13% и 9%.

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