Петербуржцы назвали самые престижные профессии

«Питерец.ру» отмечает, что среди жителей СПб провели опрос относительно наиболее престижных профессий. Лидером рейтинга оказалась айтишники – за них проголосовало 52% респондентов.

2 место в перечне престижных профессий заняли ученые – их назвали 46% опрошенных. Топ-3 замкнули инженеры – эту профессию в число самых престижных включили 35% человек. Следующие места в рейтинге заняли врачи, представители творческих профессий и квалифицированные рабочие – с показателями 29%, 15% и 12% соответственно.

Примечательно, что в престижности рабочих профессий уверены петербуржцы, которые трудятся в сфере транспорта и производства. Представители сферы искусства и менеджеры высшего звена имеют на этот счет другую точку зрения.