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Питерец.ру » Общество » Кто нужен Петербургу?

Кто нужен Петербургу?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
miamir.ru
Какие специальности лучше выбирать при поступлении в колледж или вуз?

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на рынок труда. В Петербурге выросло количество безработных. Сейчас этих людей около 88 тысяч. К концу 2020 года их может стать вдвое больше. В этой связи абитуриентам нужно очень обдуманно подходить к выбору профессии.

По словам экспертов, сейчас требуются специалисты в сфере строительства, торговли, фармацевтики и здравоохранения. При этом нужно смотреть, в каких именно специальностях наблюдается дефицит.

«Питерец.ру» отмечает, что прием абитуриентов в учебные заведения уже начался. В этом году набор открыт в 113 вузов и ссузов. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, вступительные испытания для желающих поступать все равно состоятся.

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