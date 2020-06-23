Кто нужен Петербургу?

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на рынок труда. В Петербурге выросло количество безработных. Сейчас этих людей около 88 тысяч. К концу 2020 года их может стать вдвое больше. В этой связи абитуриентам нужно очень обдуманно подходить к выбору профессии.

По словам экспертов, сейчас требуются специалисты в сфере строительства, торговли, фармацевтики и здравоохранения. При этом нужно смотреть, в каких именно специальностях наблюдается дефицит.

«Питерец.ру» отмечает, что прием абитуриентов в учебные заведения уже начался. В этом году набор открыт в 113 вузов и ссузов. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, вступительные испытания для желающих поступать все равно состоятся.