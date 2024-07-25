17% сотрудников ощущают угрозу увольнения

«Питерец.ру» сообщает, что среди рабочего населения СПб провели опрос, чувствуют ли они себя уверенно на рынке труда. Оказалось, что 74% респондентов ощущают стабильность в работе, причем в прошлом году этот показатель был на 1% ниже.

При этом 17% опрошенных боятся быть уволенными, но сами уходить из компании не собираются. Интересно, что доля работников, ощущающих подобную тревогу, тоже увеличилась на 1%.

9% респондентов столкнулись с затруднениями при ответе, поскольку не могли четко высказаться в пользу стабильности или тревожности. Это данные, представленные сервисом hh.ru.

Также стала известная средняя зарплата в СПб. Она достигла уровня 75 тыс. руб., что на 8,7 тыс. руб. выше общероссийских показателей.