ента новостей

15:16
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан РФС лучшим футболистом России сезона – 2023/2024, Сергей Семак – лучший тренер
14:37
Школьники и пенсионеры тоже хотят работать
14:03
Петербуржец заплатил за «коммуналку» более 700 тысяч
13:57
Беглов поблагодарил Путина
12:15
В Петербурге откроют памятник кинорежиссеру Сергею Соловьёву
11:38
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют полосу в направлении Петербурга
10:45
В Сосновом Бору мужчина на «Форде Фиеста» сбил маму с ребенком в коляске
10:40
На Бассейной улице иномарка сбила 12-летнюю школьницу
10:36
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 
10:27
На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего школьника на электросамокате
10:17
На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд
10:12
На проспекте Блюхера в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автобуса
10:07
В Петербурге ранее задержанного жителя Тывы изобличили в еще одном мошенничестве
08:44
Штамм XEC может привести к большим проблемам
20:12
«Ленинградка» начала новый сезон женской волейбольной Суперлиги с победы на тай-брейке над «Уралочкой-НМТК»
19:45
Петербургское хоккейное «Динамо» впервые проиграло в новом сезоне ВХЛ, уступив в овертайме альметьевскому «Нефтянику»
19:27
На трассе «Сортавала» перекроют одну полосу в направлении Приозерска
19:22
Александр Беглов принес присягу Губернатора Санкт‑Петербурга
14:09
На Южном шоссе водитель «ВАЗ 2107» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
14:06
В СПб подорожал интернет
14:02
В ДТП на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта пострадали три человека
13:01
В Калининском районе задержали подозреваемого в убийстве своей матери
12:45
Траты на лекарства стали рекордными
11:58
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лермонтовского проспекта
11:47
В Петроградском районе поймали подозреваемого в грабеже
11:16
На Среднерогатской улице электросамокатчик сбил 3-летнюю девочку
11:06
Закрытие трамвайного движения по улице Академика Лебедева
08:50
СПб закупил более тысячи «социальных» квартир
08:07
Укрепляем связи с Индонезией
01:00
В 3-м туре волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» в трёх сетах уступило петербургскому «Зениту»: у Бабкевича – 18 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Школьники и пенсионеры тоже хотят работать

Школьники и пенсионеры тоже хотят работать

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
В СПб стало больше соискателей младшего и старшего возраста

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в Северной столице выросло число соискателей среди школьников и пенсионеров. Рост в первой возрастной группе составил 12%, во второй – 6%. Для сравнения учитывались показатели 2023 года.

Всего с января по август 2024-го в СПб было размещено 54 тыс. резюме – работу искали петербуржцы в возрасте 14-18 лет. Причем трудоустроиться хотят в основном девушки – их оказалось 59%, парней – 41%.

Активность на рынке труда проявляют и представители «серебряного возраста». Они опубликовали 173 тыс. резюме. Причем, в отличие от юных соискателей, в старшей возрастной группе 60% мужчин и 40% женщин. Это показывает, что работать хотят представители разных возрастов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-08-2024, 10:53
Петербуржцы активизировались в поиске работы
13-05-2024, 09:44
Поиск работы усилился
12-02-2021, 10:04
Кто хочет работать на пенсии?
13-06-2024, 15:20
Активизировались несовершеннолетние соискатели
24-02-2023, 09:38
Сколько нужно мужчинам?
4-01-2022, 10:10
Кто желает сменить работу

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 10:45
В Сосновом Бору мужчина на «Форде Фиеста» сбил маму с ребенком в коляске
0
62
Сегодня, 10:40
На Бассейной улице иномарка сбила 12-летнюю школьницу
0
69
Сегодня, 10:27
На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего школьника на электросамокате
0
76
Сегодня, 10:12
На проспекте Блюхера в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка автобуса
Наверх