Школьники и пенсионеры тоже хотят работать

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году в Северной столице выросло число соискателей среди школьников и пенсионеров. Рост в первой возрастной группе составил 12%, во второй – 6%. Для сравнения учитывались показатели 2023 года.

Всего с января по август 2024-го в СПб было размещено 54 тыс. резюме – работу искали петербуржцы в возрасте 14-18 лет. Причем трудоустроиться хотят в основном девушки – их оказалось 59%, парней – 41%.

Активность на рынке труда проявляют и представители «серебряного возраста». Они опубликовали 173 тыс. резюме. Причем, в отличие от юных соискателей, в старшей возрастной группе 60% мужчин и 40% женщин. Это показывает, что работать хотят представители разных возрастов.