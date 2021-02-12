Кто хочет работать на пенсии?

«Питерец.ру» сообщает, что был проведен анализ анкет соискателей пенсионного возраста. Учитывалось 32 тыс. объявлений, размещенных 2 месяца назад. Оказалось, что наиболее активными здесь являются петербургские пенсионеры. Эти люди чаще ищут работу, нежели пенсионеры других городов.

Если говорить об общем проценте соискателей, то мужчин-пенсионеров оказалось 7% от общего числа тех, кто ищет работу. У женщин-пенсионеров этот показатель составляет 8%. В среднем 87% мужчин ищут работу по специальности. При этом лишь 70% женщин ищут такую работу.

Напоминаем, что сейчас рассматривается вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Такая индексация не проводилась с 2016 года.