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Питерец.ру » Общество » Кто хочет работать на пенсии?

Кто хочет работать на пенсии?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургские пенсионеры тоже ищут работу

«Питерец.ру» сообщает, что был проведен анализ анкет соискателей пенсионного возраста. Учитывалось 32 тыс. объявлений, размещенных 2 месяца назад. Оказалось, что наиболее активными здесь являются петербургские пенсионеры. Эти люди чаще ищут работу, нежели пенсионеры других городов.

Если говорить об общем проценте соискателей, то мужчин-пенсионеров оказалось 7% от общего числа тех, кто ищет работу. У женщин-пенсионеров этот показатель составляет 8%. В среднем 87% мужчин ищут работу по специальности. При этом лишь 70% женщин ищут такую работу.

Напоминаем, что сейчас рассматривается вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Такая индексация не проводилась с 2016 года.

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