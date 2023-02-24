Сколько нужно мужчинам?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице определили желаемую сумму зарплаты для мужчин. Оказалось, что они хотят получать не менее 120 тыс. руб. Таковы данные сервиса, который помогает в поиске работы.

10% соискателей желают зарабатывать до 180 тыс. руб., примерно 35% намерены получать от 50 тыс. руб. Всего же в текущем году в Петербурге был подано 250 тыс. резюме.

Сейчас многие люди хотят работать на удаленке. Примечательно, что этот тренд характерен для петербургских мужчин. В Северной столице желающих трудиться в таком формате больше, чем в других городах.

По числу мужчин, которые ищут работу, Петербург занимает 2 место. Лидерство здесь принадлежит москвичам. Это обусловлено большой численностью населения.