Штамм XEC может привести к большим проблемам

«Питерец.ру» сообщает, что новый штамм ковида XEC оказался более заразным, чем предшествующие формы этого вируса. В результате он быстро распространяется во многих странах.

Специалисты подчеркивают, что достаточно нескольких недель для вспышки очередной волны заболеваемости. Скорее всего, XEC не приведет к такому же уровню летальности. Однако его опасность обусловлена высокой заразностью. Что касается симптомов, то этот штамм ковида практически не отличается от других – у людей наблюдается сильная усталость, болит голова и горло, а также повышается температура.

Напоминаем, что в Петербурге заметно увеличилось число больных ковидом и гриппом. Данная тенденция наблюдается в последние недели. Случаев заражения штаммом XEC пока не зафиксировано.