Новую волну не боятся

«Питерец.ру» напоминает, что заболеваемость COVID-19 пошла на спад. В Северной столице каждые сутки выявляется меньше тысячи новых случаев заражения. Заметно снизился уровень летальности.

При этом специалисты предрекают новую волну ковида в России. По крайней мере, вероятность такого сценария достаточно высока. Кто-то из людей боится новой волны. Но большинство не испытывают по этому поводу какого-либо страха.

Больше всего смельчаков оказалось в Петербурге. Среди 1600 опрошенных 81% не боится новой ковидной волны. В Москве и Казани эти показатели гораздо скромнее – 62% и 66%. Так что людей не пугает очередной подъем заболеваемости, если таковой случится.

Напоминаем, что с начала пандемии в Петербурге ковидом переболели почти 1,5 млн. человек. Город входит в число лидеров по количеству заболевших и показателю летальности.