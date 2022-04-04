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Питерец.ру » Общество » Новую волну не боятся

Новую волну не боятся

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Петербуржцы не боятся новой волны коронавируса

«Питерец.ру» напоминает, что заболеваемость COVID-19 пошла на спад. В Северной столице каждые сутки выявляется меньше тысячи новых случаев заражения. Заметно снизился уровень летальности.

При этом специалисты предрекают новую волну ковида в России. По крайней мере, вероятность такого сценария достаточно высока. Кто-то из людей боится новой волны. Но большинство не испытывают по этому поводу какого-либо страха.

Больше всего смельчаков оказалось в Петербурге. Среди 1600 опрошенных 81% не боится новой ковидной волны. В Москве и Казани эти показатели гораздо скромнее – 62% и 66%. Так что людей не пугает очередной подъем заболеваемости, если таковой случится.

Напоминаем, что с начала пандемии в Петербурге ковидом переболели почти 1,5 млн. человек. Город входит в число лидеров по количеству заболевших и показателю летальности.

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