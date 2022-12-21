Как растет заболеваемость гриппом?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице заметно увеличилось число больных гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю рост здесь составил 104%. На сегодняшний день в городе более 200 заболевших на 10 тыс. жителей. Это на 113% больше, нежели эпидемический порог.

Рост заболеваемости наблюдается среди представителей различных возрастов. При этом доля больных детей составляет 51%. Что касается заболеваемости ковидом, она тоже растет. За минувшую неделю количество людей с covid-19 увеличилось на 20%. Однако в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или как обычная ОРВИ.

Власти города держат ситуацию под контролем. Предпринимаются необходимые меры, направление на улучшение эпидемической обстановки.