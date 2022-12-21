ента новостей

13:41
Под Кингисеппом столкнулись два большегруза
12:47
В Калининском районе ограбили пенсионерку у неё в квартире
11:51
«Дед Мороз спешит на елку». В Историческом парке открылась выставка деревянных игрушек
11:18
Командующий СЗО Росгвардии поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников СВО
10:31
В Ленобласти задержан угонщик автомобиля «УАЗ Фермер»
10:12
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
09:55
Что с елочными базарами?
09:27
В деревне Заплотье после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело человека
09:05
Как растет заболеваемость гриппом?
21:33
Единый оператор защитит биометрические данные россиян
20:14
В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
20:11
Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными
20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
20:02
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»
19:19
В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов
18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти
17:35
Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд
16:58
Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге
16:09
В центре Петербурга задержали серийную карманницу
14:18
Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY
14:14
В Госдуме объяснили, что будет за осквернение Георгиевской ленты
12:41
В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России
12:34
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
12:25
Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес
12:20
Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба
12:16
В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде
12:13
Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»
12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
11:29
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Как растет заболеваемость гриппом?

Как растет заболеваемость гриппом?

0
78
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tsargrad.tv
Каковы показатели роста заболеваемости гриппом и ОРВИ?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице заметно увеличилось число больных гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю рост здесь составил 104%. На сегодняшний день в городе более 200 заболевших на 10 тыс. жителей. Это на 113% больше, нежели эпидемический порог.

Рост заболеваемости наблюдается среди представителей различных возрастов. При этом доля больных детей составляет 51%. Что касается заболеваемости ковидом, она тоже растет. За минувшую неделю количество людей с covid-19 увеличилось на 20%. Однако в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или как обычная ОРВИ.

Власти города держат ситуацию под контролем. Предпринимаются необходимые меры, направление на улучшение эпидемической обстановки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-02-2017, 08:01
Болезнь отступает?
13-03-2018, 07:34
Пик заболеваемости
18-05-2021, 08:31
Заболеваемость снова растет
19-02-2020, 07:51
В Петербурге эпидемия
Вчера, 08:04
Какие вирусы наиболее распространены?
14-12-2022, 10:39
Пришлось вводить ограничения

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
3
Сегодня, 13:41
Под Кингисеппом столкнулись два большегруза
0
102
Вчера, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
107
Вчера, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
131
19-12-2022, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
Наверх