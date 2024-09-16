Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»

В Санкт-Петербурге военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии выступит на праздничном фестивале-концерте в честь дня города Мариуполь «Рок за Донбасс» на сцене Большого концертного зала «Октябрьский».

Военные музыканты Росгвардии исполнят музыкальное произведение «Гимн Мариуполю» на музыку и слова Ирины Сподак. Основная цель фестиваля — поддержать жителей Донбасса, на протяжении 10 лет отстаивающих свое право на мирное существование на родной земле. Перед гостями выступят звезды российского рока. Среди них группы «Зверобой», «Куба», луганская команда «Ещё», а также лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Санкт-Петербург с 2022 года является городом-побратимом Мариуполя.