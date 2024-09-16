В Санкт-Петербурге военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии выступит на праздничном фестивале-концерте в честь дня города Мариуполь «Рок за Донбасс» на сцене Большого концертного зала «Октябрьский».
Военные музыканты Росгвардии исполнят музыкальное произведение «Гимн Мариуполю» на музыку и слова Ирины Сподак. Основная цель фестиваля — поддержать жителей Донбасса, на протяжении 10 лет отстаивающих свое право на мирное существование на родной земле. Перед гостями выступят звезды российского рока. Среди них группы «Зверобой», «Куба», луганская команда «Ещё», а также лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Санкт-Петербург с 2022 года является городом-побратимом Мариуполя.
Петербургские росгвардейцы исполнят «Гимн Мариуполю»
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Петербурге военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии исполнит «Гимн Мариуполю»
В Санкт-Петербурге военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии выступит на праздничном фестивале-концерте в честь дня города Мариуполь «Рок за Донбасс» на сцене Большого концертного зала «Октябрьский».
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