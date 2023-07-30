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Питерец.ру » Общество » Музыканты Северо-Западного округа Росгвардии стали участниками международного парада оркестров "Брестская крепость"

Музыканты Северо-Западного округа Росгвардии стали участниками международного парада оркестров "Брестская крепость"

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18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Музыканты Северо-Западного округа Росгвардии стали участниками международного парада оркестров "Брестская крепость"

Военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии принял участие в международном парадеоркестров "Брестская крепость", который состоялся в минувшие выходные в Бресте и открыл День города "Берестье-2023".

Сводный оркестр из 300 музыкантов сыграл для всех присутствующих "Брестскую фанфару" и гимн Беларуси, ознаменовав тем самым официальное начало праздника.Участниками парада оркестров стали ансамбль пограничной службы Республики Беларусь, образцово-показательный оркестр Брестской Краснознаменной пограничной группы, Брестский городской духовой оркестр и оркестр духовой и эстрадной музыки ПинскогоГДК, Нижегородский губернский оркестр и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Министерства обороны России.

В течение двух дней жители и гости города на разных площадках смогли насладиться плац-концертами, праздничным дефиле и выступлениями оркестровых коллективов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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