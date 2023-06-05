Петербуржцев и сосновоборцев с Днем России поздравят военные оркестры СЗО Росгвардии

В День России военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии выступят с праздничными концертами для жителей Санкт-Петербурга и Соснового Бора. Подготовленная росгвардейцами поздравительная программа является органичным сочетанием военной, классической, народной и эстрадной музыки, парадных дефиле и танцевальных шоу.

Военные оркестры 33-й бригады оперативного назначения и специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии примут участие в фестивале духовых оркестров, который состоится в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. В масштабном мероприятии будут задействованы музыканты со всей страны, в том числе оркестры ведущих военных учебных и научных центров России.

В этот же день в Сосновом Бору военные оркестры штаба и центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии сыграют всенародно любимые мелодии, тем самым поздравив горожан не только с Днем России, но и 50-летним юбилеем города.

В ходе выступлений, военные музыканты будут исполнять популярные шлягеры и бессмертные хиты любимых всеми кинофильмов в движении и на месте, демонстрируя уникальные перестроения в составе подразделений.