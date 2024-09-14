МФЦ и «Зенит» проводят совместную акцию

Проект FAN ID вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Хотя протестные настроения относительно «паспорта болельщика» несколько стихли, у этой идеи все равно остается немало критиков. Однако власти и футбольные клубы продолжают работать с любителями футбола, побуждаю их оформить FAN ID.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб проводится акция, организованная некоторыми городскими МФЦ и ФК «Зенит». Болельщики, оформившие FAN ID до 30 сентября, смогут бесплатно посетить один домашний матч «Зенита». Это может быть игра с «Факелом» или «Оренбургом».

Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно получить «пасторт болельщика», после чего в МФЦ выдадут промокод на бесплатный билет. Данная услуга предоставляется в 16 центрах Северной столицы.

Похожая акция уже проводилась в мае-июне текущего года. Тогда в СПб было оформлено 19 тыс. FAN ID.