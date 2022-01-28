Власть снова проиграла

Настоящая демократия – это власть народа. Хотя практическая реализация такой формы правления остается лишь голой теорией, иногда властям все же приходится считаться с обычными людьми.

Ярким примером стала нелепая попытка ввести паспорт болельщика Fan ID. Хотя этот закон был уже принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, в дело вмешались футбольные фанаты. Они открыто бойкотировали нововведение, заявив, что не будут больше посещать стадион. Такую позицию высказали болельщики нескольких клубов, в том числе петербургского «Зенита».

В итоге в ситуации с Fan ID властям пришлось давать задний ход. Футбольные фанаты – это серьезная сила, с которой вынуждены считаться. Поэтому новый закон вводить у нас не станут.

«Питерец.ру» отмечает, что здесь у властей вышел очередной прокол. Первый был при попытке ввести QR-коды в общественных местах. Тогда это вызывало серьезное напряжение в обществе, и закон не стали принимать.