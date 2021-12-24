Фанаты протестуют

«Питерец.ру» сообщает, что представители фанатского движения «Ландскрона» отказались оформлять паспорт болельщика Fan ID. Они считают, что данное требование является избыточным и репрессивным. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте движения.

Фанаты «Зенита» весьма негативно отреагировали на новые правила. Эти любители футбола не считают, что введенная мера повысит уровень безопасности на стадионах. К тому же в Fan ID не прослеживается принцип прозрачности, хотя ранее он предполагался.

Напоминаем, что новый закон был принят 17 декабря депутатами Госдумы. Теперь за него должны будут проголосовать члены Совета Федерации. Если закон примут, он начнет действовать с лета 2022 года. Оформить паспорт болельщика можно на портале Госуслуг.