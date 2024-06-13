Что с картой болельщика?

Ситуация с Fan ID продолжает оставаться дискуссионной. Все это время возникало немало споров по поводу оправданности введения карты болельщика, они продолжаются до сих пор. Однако власти остаются непреклонными и отменять Fan ID не собираются.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице уже оформлено 234 тыс. таких документов. Паспорт болельщика требуется для приобретения билетов и посещения матчей РПЛ.

Оформление Fan ID осуществляется бесплатно – сделать это можно через «Госуслуги» или с помощью специального приложения. Для подтверждения личности также предусмотрены варианты с загранпаспортом, биометрическими данными или посещением МФЦ.

Кстати, карта болельщика нужна не только зрителям, но и спортсменам, работникам стадионов и журналистам. Кстати, негатив вокруг Fan ID постепенно начинает улетучиваться.