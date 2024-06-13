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Питерец.ру » Общество » Что с картой болельщика?

Что с картой болельщика?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Как обстоят дела с картой болельщика в Петербурге?

Ситуация с Fan ID продолжает оставаться дискуссионной. Все это время возникало немало споров по поводу оправданности введения карты болельщика, они продолжаются до сих пор. Однако власти остаются непреклонными и отменять Fan ID не собираются.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице уже оформлено 234 тыс. таких документов. Паспорт болельщика требуется для приобретения билетов и посещения матчей РПЛ.

Оформление Fan ID осуществляется бесплатно – сделать это можно через «Госуслуги» или с помощью специального приложения. Для подтверждения личности также предусмотрены варианты с загранпаспортом, биометрическими данными или посещением МФЦ.

Кстати, карта болельщика нужна не только зрителям, но и спортсменам, работникам стадионов и журналистам. Кстати, негатив вокруг Fan ID постепенно начинает улетучиваться.

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