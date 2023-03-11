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Питерец.ру » Общество » Что с Fun ID в Петербурге?

Что с Fun ID в Петербурге?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sport-express.ru
Сколько жителей Петербурга оформили карту болельщика?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице оформили паспорт болельщика 48490 человек. Причем 900 из них сделали это перед очередным матчем «Зенита». Такова статистика по состоянию на 10 марта.

Оформить Fun ID можно разными способами. Например, это делается через мобильные офисы «Госуслуг». Там паспорт болельщика можно и вовсе получить перед самой игрой. Жители и гости Петербурга могут оформить Fun ID и через специальное приложение. Еще можно это сделать через МФЦ.

В общем, проблем с этим возникнуть не должно. Однако не все так однозначно. Некоторые люди все же сталкиваются с техническими проблемами при оформлении. Но эти нюансы решаемы. В большинстве случаев речь идет о простом нежелании оформлять паспорт болельщика.

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