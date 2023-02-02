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Питерец.ру » Общество » История с Fan ID продолжается

История с Fan ID продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Для покупки билетов на матчи «Зенита» понадобится оформление Fan ID

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась продажа билетов на домашние футбольные матчи «Зенита». Однако купить нельзя без паспорта болельщика. Так что желающим это сделать все равно придется оформлять Fan ID.

Люди, посетившие первые домашние матчи нового сезона, могут стать обладателями автомобиля «Лада Гранта». Другими призами являются фирменные шарфы и закуски с напитками. Первые игры пройдут 4 и 12 февраля.

Внедрение Fan ID по-прежнему остается дискуссионной темой. При этом далеко не все положительно относятся к истории с паспортом болельщика. Но постепенно критиков становится меньше.

Борис Пиотровский призвал жителей города оформить этот паспорт болельщика. Чиновник признался, что сделал этот в МФЦ. Причем на оформление ушло буквально 3 минуты.

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