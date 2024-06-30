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Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоялся выпуск лейтенантов войск национальной гвардии Российской Федерации

В Петербурге состоялся выпуск лейтенантов войск национальной гвардии Российской Федерации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
В Санкт-Петербурге состоялся выпуск лейтенантов войск национальной гвардии Российской Федерации

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил выпускников Санкт-Петербургского военного института Росгвардии с присвоением первых офицерских погон.
Торжественная церемония выпуска офицеров состоялась на территории монумента Защитникам Ленинграда. Поздравили молодых лейтенантов с успешным окончанием обучения, вручили отличившимся медали «За особые достижения в учебе» и дипломы об окончании института генерал-полковник Алексей Воробьев, командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков и представители центрального аппарата Росгвардии, в том числе начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Денис Ермаков, руководитель Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Шевчук и начальник Управления образования Росгвардии генерал-майор Александр Медведев.
Военный институт на командном факультете и факультете военно-политической работы подготовил более 120 офицеров, 26 из них закончили вуз с дипломом с отличием, ещё восемь - с золотой медалью. Офицеры продолжат военную службу в различных подразделениях специального и оперативного назначения, разведки, охраны важных государственных объектов, специальных моторизованных воинских частях Росгвардии.
В этом году Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт Росгвардии отмечает 80-ю годовщину формирования. В сентябре этого года на базе Санкт-Петербургского военного института будет сформирована Академия Росгвардии, появится ещё один факультет - командно-артиллерийский, увеличится количество специальностей. В учебном заведении будут проводиться научные исследования в области военных, юридических, педагогических и психологических наук.
С момента формирования в 1944 году вуз подготовил более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили – более 300 человек, с отличием – почти 2,5 тыс. человек.

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