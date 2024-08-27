На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 652 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, в Тосненском городском поселении Ленинградской области, в районе деревни Новолисино будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по восстановлению модульного резинометаллического деформационного шва и пришовной зоны на путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» в составе на федеральной трассе М-10 в период с 2 по 10 сентября будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Движение автомобильного транспорта в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.