Петербургскому пожарно-спасательному гарнизону передали сегодня восемь единиц новой техники

Санкт-Петербургский пожарно-спасательный гарнизон, являющийся одним из ключевых элементов системы безопасности мегаполиса, пополнился восемью новыми единицами техники. Это знаменательное событие состоялось в торжественной обстановке, при участии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.

В числе новой техники, закупленной на средства городского и федерального бюджетов, - автолестница на базе мощного КАМАЗ 43253. Эта современная техника, с высотой подъема более 30 метров, позволит пожарным оперативно добраться до высотных объектов и обеспечить безопасную эвакуацию людей в случае пожара.

Помимо этого, в распоряжение петербургских пожарных поступили два автомобиля газодымозащитной службы, которые играют важную роль при тушении пожаров в зданиях, заполненных дымом, и при ликвидации химических аварий. Эти специализированные машины оснащены современными системами жизнеобеспечения и защитой от вредных веществ, что позволяет пожарным безопасно выполнять свои задачи в самых сложных условиях.

Еще три служебных легковых автомобиля LADA Niva Travel, обладающих высокой проходимостью и надежностью, позволят пожарным быстро и эффективно добраться до места происшествия, даже по бездорожью.

В дополнение к этому, в состав гарнизона вошли аварийно-спасательный и хозяйственный автомобили. Аварийно-спасательный автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для проведения спасательных работ, а хозяйственный автомобиль - для обеспечения материально-технического снабжения пожарно-спасательных подразделений.

"Нам очень важно, чтобы пожарно-спасательные службы были обеспечены на самом высоком уровне", - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Ваша работа на выезде всегда опасна и непредсказуема. Наша задача – обеспечить вас лучшей техникой и снаряжением, которые не подведут в сложной ситуации."

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, вручая ключи от новых машин, отметил: "Пожарный и спасатель – это профессии, которые требуют особого мужества, стойкости и выносливости, но без современной техники невозможно эффективно выполнять свою работу."

"Каждая новая единица техники - дополнительный шанс на спасение людей. Благодаря нашей совместной работе с правительством Петербурга каждый человек уверен, что в минуты опасности на помощь придут настоящие профессионалы своего дела", - подчеркнул Александр Куренков.

В рамках церемонии передачи техники состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников МЧС. Глава МЧС России вручил государственные награды и ведомственные знаки отличия, а Александр Беглов - знаки отличия "За доблесть в спасении" и Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга.

"Мы выражаем огромную благодарность всем пожарным и спасателям за их самоотверженный труд, за их готовность прийти на помощь в любое время суток, в любую погоду. Вы - настоящие герои, и мы гордимся вами", - обратился к сотрудникам МЧС Александр Беглов.

Новые автомобили уже завтра заступят на дежурство, значительно усилив и повысив эффективность работы петербургского пожарно-спасательного гарнизона.

Появление новой техники - это не просто техническое обновление, а важный шаг в укреплении безопасности города. Это подтверждение того, что городские власти и государственные структуры уделяют приоритетное внимание безопасности граждан и делают все возможное, чтобы обеспечить им максимальную защиту от различных угроз.