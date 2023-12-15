В парке Героев-Пожарных открыли памятник пожарным и спасателям

Губернатор Александр Беглов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сегодня провели торжественную церемонию открытия монумента в парке Героев-Пожарных, посвященного спасателям и пожарным. Этот памятник стал символом признания и уважения к тем, кто каждый день рискует своей жизнью, чтобы спасти других.

В своем выступлении Александр Куренков подчеркнул, что работа пожарных часто остается незамеченной обществом, но они неустанно продолжают свою службу, защищая и помогая людям, попавшим в беду. Их высокий профессионализм, смелость и решительность заслуживают искреннего признания и уважения со стороны всех жителей города.

Александр Беглов отметил, что пожарные уже более трех веков выполняют важную роль в защите Петербурга от пожаров и стихийных бедствий. Он подчеркнул, что город помнит и ценит тех, кто стоял на страже его безопасности на протяжении всей истории, начиная с первых пожарных времен Петра Великого и заканчивая героями Великой Отечественной войны и блокады, а также теми, кто спасал людей в горящей гостинице "Ленинград". Он также выразил благодарность пожарным, которые сегодня продолжают служить и работать в Мариуполе, городе-побратиме Санкт-Петербурга.

Монумент в парке Героев-Пожарных представляет собой скульптурную группу, на которой изображен пожарный, спасающий маленькую девочку из огня. Над ними выгравированы слова "Ради жизни на земле". Этот памятник стал главным акцентом нового городского парка, который также включает в себя другие монументы, посвященные самым мужественным профессиям, включая российских воинов и спецназ.

В ходе церемонии открытия, губернатор Александр Беглов провел беседу с учениками кадетских классов МЧС, курсантами, а также с действующими спасателями и пожарными. Он пожелал им успехов в их будущей службе и выразил надежду на то, что они смогут равняться на ветеранов противопожарной службы Петербурга. Таким образом, открытие монумента в парке Героев-Пожарных стало важным событием для города, символизирующим благодарность и признание тех, кто рискует своей жизнью, чтобы защитить и помочь другим. Этот памятник будет напоминать всем о подвигах пожарных и их важной роли в обществе.