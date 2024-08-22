В связи с дорожными работами в зоне трамвайного узла на Светлановской площади закрывается трамвайное движение:

- с 05:00 24 августа до 05:00 25 августа - вершина со стороны проспекта Испытателей.

Трамваи следуют:

№ 55: от к/ст «Придорожная аллея» по пр. Энгельса, пр. Луначарского, пр. Культуры, Тихорецкому пр., Политехнической ул., 2-му Муринскому пр., пр. Энгельса, Б. Сампсониевскому пр., 1-му Муринскому пр., Политехнической ул. до к/ст «Ж.-д. станция «Кушелевка».

- с 05:00 25 августа до 01:00 26 августа; 26 и 27 августа, ежедневно, с 09:30 до 16:30 - вершина со стороны 2-го Муринского проспекта.

Трамваи следуют:

№ 40: от к/ст «19-линия В.О.» по действующей трассе до Б. Сампсониевского пр., далее по Б. Сампсониевскому пр., 1-му Муринскому пр., Политехнической ул., Тихорецкому пр. до к/ст «Тихорецкий проспект»;

№ 55: от к/ст «Улица Шаврова» по действующей трассе до Светлановской пл., далее по пр. Энгельса, Б. Сампсониевскому пр., 1-му Муринскому пр., Политехнической ул., далее по действующей трассе до к/ст «Придорожная аллея».