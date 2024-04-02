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Питерец.ру » Общество » Закрывается трамвайное движение по улице Савушкина

Закрывается трамвайное движение по улице Савушкина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Горэлектротранс
В связи с дорожными работами в зоне трамвайных путей закрывается трамвайное движение по улице Савушкина

В связи с дорожными работами в зоне трамвайных путей с 05:00 3 апреля до 05:00 6 мая закрывается трамвайное движение по улице Савушкина от улицы Академика Крылова до Липовой аллеи.

Трамваи следуют:

№ 19: по действующей трассе: от к/ст «Лахтинский разлив» по ул. Савушкина до к/ст «Ж.-д. станция «Старая Деревня»;

№ 21: от к/ст «Придорожная аллея» по пр. Энгельса, Б. Сампсониевскому пр., Сердобольской ул., Торжковской ул., ул. Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому пр., Каменноостровскому мосту, Песочной наб., Вяземскому пер., наб. р. Карповки, Петропавловской ул., ул. Льва Толстого, Б. Монетной ул., ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова (обратно: по Лесному пр., Гренадерской ул.)  до к/ст «Станция метро «Выборгская»;

№ 48: от к/ст «Трамвайный парк № 3» по ул. Котовского, ул. Льва Толстого, Петропавловской ул., наб. р. Карповки, Вяземскому пер., Песочной наб., Каменноостровскому мосту, Каменноостровскому пр., Ушаковскому мосту, ул. Академика Крылова, Торжковской ул., Сердобольской ул., Б. Сампсониевскому пр., 1-му Муринскому пр., Политехнической ул. до к/ст «Ж.-д. станция «Кушелевка».

На период работ на улице Савушкина от улицы Академика Крылова до Липовой аллеи будет организовано троллейбусное движение. Троллейбусы следуют по измененным трассам благодаря применению технологии автономного хода:

№ 6: от к/ст «Светлановский проспект» по действующей трассе до наб. Черной речки, далее по ул. Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому мосту, Каменноостровскому пр., Левашевскому пр., Бармалеевой ул., Б. Пушкарской ул., Каменнооостровскому пр. (обратно: по Каменноостровскому пр.) до к/ст «Станция метро «Петроградская»;

№ 34 (на троллейбусах с увеличенным автономным ходом): от к/ст «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому пр., Политехнической ул., ул. Курчатова, Институтскому пр., Новороссийской ул., Ланскому шоссе, Новосибирской ул., Торжковской ул. (обратно: по наб. Черной речки, Ланскому шоссе), ул. Савушкина до к/ст «Стародеревенская улица».

Источник: Горэлектротранс
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