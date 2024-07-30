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Питерец.ру » Общество » Закрытие трамвайного движения по Тихорецкому проспекту

Закрытие трамвайного движения по Тихорецкому проспекту

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с работами на сетях коммуникаций закрывается трамвайное движение по Тихорецкому проспекту

В связи с работами на сетях коммуникаций с 01:30 10 августа до 04:30 12 августа закрывается трамвайное движение по Тихорецкому проспекту от проспекта Науки до Светлановского проспекта.

Трамваи следуют:

№ 9: от к/ст «Суздальский проспект» по Светлановскому пр., пр. Просвещения, пр. Культуры, пр. Луначарского, пр. Энгельса, Енотаевской ул. до к/ст «Станция метро «Удельная»;

№ 38: от к/ст «Проспект Мечникова» по Пискаревскому пр., ул. Руставели, пр. Науки, Тихорецкому пр., Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Лесному пр. (обратно: по Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова) до к/ст «Станция метро «Выборгская»;

№ 55: от к/ст «Улица Шаврова» по действующей трассе до пр. Науки, далее по пр. Науки до к/ст «Ж.-д. станция «Ручьи»;

№ 61: движение закрыто.

Источник: Горэлектротранс
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