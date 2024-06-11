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Питерец.ру » Общество » Закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту

Закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту

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Опубликовал: Вадик Котов
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16 июня с 07:00 до 11:00 закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту.

В связи с проведением праздничных мероприятий в Соборной Мечети Санкт-Петербурга 16 июня с 07:00 до 11:00 закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту.

Трамваи следуют:

№ 6: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19-я линия В.О.»;

- от к/ст «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому пр., Политехнической ул., 2-му Муринскому пр., пр. Энгельса, Б. Сампсониевскому пр., Сердобольской ул., Торжковской ул., ул. Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому пр., Каменноостровскому мосту, Песочной наб., Вяземскому пер., наб. р. Карповки, Петропавловской ул., ул. Льва Толстого, ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул.) до к/ст «Площадь Ленина».

№ 40: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до ул. Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул.) до к/ст «Площадь Ленина»;

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19-я линия В.О.».

Источник: Горэлектротранс
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